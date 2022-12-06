Пробка из танкеров образовалась в водах Турции после введения лимита цен на нефть из РФ

В территориальных водах Турции образовался затор из 19 танкеров после того, как страны Запада установили потолок цен на российскую нефть. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на источники.

По словам четверых представителей нефтяной отрасли, турецкие власти потребовали от судовладельцев дополнительные подтверждения страховки танкеров в связи с введением новых ограничений.

По данным судовых брокеров, нефтетрейдеров и спутниковых систем, у проливов Босфор и Дарданеллы 5 декабря скопилось 19 танкеров с сырой нефтью. По словам судового брокера, который предпочел сохранить анонимность, первое судно прибыло 29 ноября и ждало разрешения шесть дней.

«Танкеры, ожидающие в турецких водах и рядом с ними, — это первый признак того, что ограничение цен может нарушить глобальные потоки нефти, выходящие за рамки российского экспорта», — замечает издание.

При этом на танкерах, которые пока не могут пройти через проливы, в основном находится нефть из Казахстана. Санкции Запада ее не затрагивают, хотя она и вывозится через российские порты.

Кроме того, один из представителей отрасли рассказал, что российские страховые компании предоставили турецким властям подтверждения, чтобы обеспечить проход.

Представитель Министерства транспорта и инфраструктуры Турции пока не ответил на просьбу газеты о комментарии.