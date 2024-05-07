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FT: ВСУ рекламируют мобилизацию фразой «Выбери свое приключение»
Вооруженные силы Украины пытаются повысить интерес граждан страны к службе благодаря рекламной кампании «Выбери свое приключение». С этой же целью добровольцам предлагают самим выбрать, где и по какой специальности они хотят служить, сообщает Financial Times.
Таким образом в ВСУ пытаются справиться с резким дефицитом граждан, добровольно вступающих в их ряды. Через рекламу службу в армии пытаются представить как возможность получить «ощущение контроля» над своей жизнью. А возможность выбора подразделения, считают в командовании, поможет укомплектовать те части, которые «лучше оснащены и считаются более престижными». Не отменен и обычный формат мобилизации.
На вопрос издания в Минобороны Украины отказались называть число тех, кого привлекли новые акции.
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