FT: ВСУ рекламируют мобилизацию фразой «Выбери свое приключение»

Вооруженные силы Украины пытаются повысить интерес граждан страны к службе благодаря рекламной кампании «Выбери свое приключение». С этой же целью добровольцам предлагают самим выбрать, где и по какой специальности они хотят служить, сообщает Financial Times.

Таким образом в ВСУ пытаются справиться с резким дефицитом граждан, добровольно вступающих в их ряды. Через рекламу службу в армии пытаются представить как возможность получить «ощущение контроля» над своей жизнью. А возможность выбора подразделения, считают в командовании, поможет укомплектовать те части, которые «лучше оснащены и считаются более престижными». Не отменен и обычный формат мобилизации.

На вопрос издания в Минобороны Украины отказались называть число тех, кого привлекли новые акции.