FT: В Евросоюзе хотят лишить Венгрию права голоса для беспрепятственной помощи Киеву

Страны — члены Евросоюза изучают способы лишения Венгрии права голоса для того, чтобы заключить соглашение о выделении средств для Украины. Об этом пишет Financial Times.

«Некоторые официальные лица рассмотрели возможность возобновления так называемой процедуры наказания по статье 7 за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановке права голоса», — сказано в статье.

Авторы отмечают, что на это решение может наложить вето Польша, однако смена правительства в этой стране означает, что у Венгрии не будет гарантированного защитника.

В статье говорится, что некоторые страны настороженно относятся к идее, но тем не менее намерены продемонстрировать Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «настоящую цену» изоляции внутри союза, чтобы заставить его поменять мнение по поводу финансовой помощи Украине.

На прошлой неделе Politico писал, что канцлер Германии Олаф Шольц предложил венгерскому коллеге «сходить за кофе», пока страны обсуждали членство Киева и Кишинева в ЕС, после чего лидеры 26 стран смогли принять решение в пользу Украины и Молдавии. При этом глава венгерского МИД Петер Сийярто опроверг эти сообщения и назвал Politico бульварной газетой.

Сам Орбан заявил, что Будапешт не меняет позицию и не будет разделять с другими странами «это плохое решение». Кроме того, Венгрия заблокировала выделение Украине 50 млрд макрофинансовой помощи на 2024-2027 год, поскольку, как пояснил Орбан, это было бы не в интересах Будапешта — Венгрии пришлось бы отдать часть денег из общего бюджета, причитающихся ей.