FT узнала, сколько американские нефтяники заработали на украинском кризисе

Благодаря возросшим после начала конфликта на Украине ценам на энергоносители американские нефтяные компании только за 2-й и 3-й кварталы получили 200,24 млрд долларов чистой прибыли. Такие данные привел корреспондент Майлс МакКормик в Financial Times.

Цены достигли 140 долларов за баррель практически сразу после начала спецоперации. Сдерживающим фактором стала угроза правительства США поднять нефтяникам налоги, если цены не перестанут расти.

Относительно структуры отрасли, самую прибыльную ее часть составили супермагнаты, средние интегрированные группы и более мелкие независимые операторы сланцевых месторождений.

Западные государства столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против России и курса на отказ от российского топлива.