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Политика 29 июля 2023 10:27

FT: Украинская артиллерия использует устаревшие снаряды для «Градов» из КНДР

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ВСУ используют произведенные в КНДР в 1980-1990-х ракеты для реактивных систем залпового огня «Град». Об этом передает Financial Times.

В одном из артиллерийских подразделений ВСУ корреспонденту продемонстрировали боеприпасы. Артиллеристы рассказали, что снаряды отличаются очень низкой надежностью, из-за чего их не любят применять, но сейчас украинской стороне нужны любые боеприпасы, которые она может получить.

По словам украинских солдат, ракеты Украине передала «дружественная страна», которая якобы перехватила судно с грузом боеприпасов производства КНДР.

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