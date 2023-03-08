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FT: Швейцарские банки теряют клиентов из Китая из-за ввода Берном санкций против РФ
Руководители крупных банков Швейцарии пожаловались на то, что богатые клиенты из Китая опасаются хранить свои деньги у них из-за санкций, введенных западными странами против России. Об этом пишет Financial Times.
Авторы статьи приводят слова одного из руководителей швейцарской организации, который курирует операции, связанные с Азией. По его словам, в банке были поражены отказом Швейцарии от своего нейтрального статуса на фоне ограничительных мер Запада в отношении России.
«У меня есть статистические данные, свидетельствующие о том, что буквально сотни клиентов, которые хотели открыть счета, теперь этого не делают», — отметил собеседник агентства.
На общеполитической дискуссии 77-й сессии ГА ООН Президент Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассис заявлял, что страна привержена своему нейтральному статусу и не станет оказывать военную поддержку ни одной из сторон, участвующих в конфликтах. При этом швейцарские власти присоединились к санкциям ЕС против России. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обвинила Берн в потере нейтралитета и поддержке украинских неонацистов.
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