FT: США задерживают поставки оружия Украине из-за событий на Ближнем Востоке

Поставки вооружений США, в том числе предназначенных для Украины, задерживаются на фоне событий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов Евросоюза.

По данным издания, европейским странам сообщили о возможных задержках поставок, прежде всего систем противовоздушной обороны. Как отмечает газета, Вашингтон в настоящее время отдает приоритет другим покупателям в регионе Ближнего Востока.

«Странам ЕС сообщили, что поставки оружия США, особенно ПВО, будут задержаны, поскольку Вашингтон отдает приоритет покупателям на Ближнем Востоке, что имеет сложные последствия для Киева», – говорится в сообщении.