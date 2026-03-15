Политика 15 марта 2026 15:37

FT: США задерживают поставки оружия Украине из-за событий на Ближнем Востоке

Поставки вооружений США, в том числе предназначенных для Украины, задерживаются на фоне событий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов Евросоюза.

По данным издания, европейским странам сообщили о возможных задержках поставок, прежде всего систем противовоздушной обороны. Как отмечает газета, Вашингтон в настоящее время отдает приоритет другим покупателям в регионе Ближнего Востока.

«Странам ЕС сообщили, что поставки оружия США, особенно ПВО, будут задержаны, поскольку Вашингтон отдает приоритет покупателям на Ближнем Востоке, что имеет сложные последствия для Киева», – говорится в сообщении.

Шииты против сатанизма: религиозные корни войны Ирана с Израилем и США

