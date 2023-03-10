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FT: США в частном порядке призвали трейдеров вернуться к сделкам с российской нефтью
Администрация Соединенных Штатов призвала крупнейших трейдеров без опаски возобновлять сделки по поставкам нефти из России. Однако такие призывы звучат в частном порядке, без огласки, рассказывает Financial Times, ссылаясь на информированные источники.
В издании сообщили, что представители Минфина США проводили встречи с сотрудниками компаний Trafigura и Gunvor. Такие меры потребовались из-за опасений трейдеров после введения ценовых лимитов на российскую нефть.
«Американцы активно призывали нас ... вновь начать торговлю (российским сырьем)», — объяснил один из источников. (цитата по РИА Новости).
FT полагает, что США намерены снизить сырьевые доходы России, сохранив при этом потолок цен и не допустив обвала мировых рынков. Как объяснил один из представителей американской администрации, Штаты «обнадеживает, что нефтяные рынки в течение последних нескольких месяцев оставались стабильными».
Напомним, что с декабря 2022 года действует ряд ограничений, введенных Западом против российской нефти, в том числе потолок цен на уровне 60 долларов. Позднее Президент РФ Владимир Путин принял ответные меры, по которым с 1 февраля этого года запрещены поставки юридическим и физическим лицам, в контрактах с которыми так или иначе фигурирует предельная стоимость нефти.
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