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Политика
5 октября 2022  14:52

FT: США толкают Украину «отвоевать у России юг» до зимы

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США призывают Украину срочно «отвоевать юг». Решающее сражение должно произойти до наступления зимы, чтобы Россия не успела укрепить свою власть в регионе. Об этом со ссылкой на Financial Times сообщает РИА Новости.

«Настоящей долгосрочной катастрофой для Украины будет, если Россия перекроет Украине доступ к водным ресурсам от Мариуполя до Одессы. Жизненная сила Украины — это доступ к Одессе, поэтому им важно занимать наступательную позицию на юге, а не только оборонительную», — отметил один из источников издания — сенатор США Крис Мерфи.

Официальные лица уверены, если вытеснить российских военных в ближайшее время, приход зимы осложнит боевые действия и даст преимущество тем, кто находится в обороне.

В то же время Россия уже укрепилась на юге: в регион переброшена бронетехника, возведены оборонительные сооружения. Таким образом, чтобы вытеснить российские войска, Киеву потребуются значительно превосходящие силы, отметил один из высокопоставленных лиц НАТО.

Американские чиновники, в свою очередь, заявляют, что контроль над южной частью Украины станет решающим фактором для возможных переговоров России и Украины.

#спецоперация на Украине
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