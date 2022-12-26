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Ру Тат
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Экономика
26 декабря 2022  02:19

FT: Скачок ковид-заболеваемости в КНР приведет к переносу зарубежных заводов в Индию

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Очередной всплеск заболеваемости Covid-19 в Китае приведет к переводу зарубежными компаниями своих предприятий в другие страны. Об этом рассказали эксперты газете Financial Times, передает ТАСС.

Некоторые заводы западного бизнеса сталкиваются с дефицитом сотрудников и нарушением графика производства из-за увеличения ковид-заболеваемости. Так, вспышка пандемии поставила под угрозу работу предприятий, задействованных в выпуске продукции Apple. На фоне карантинных мер, введенных в Чжэнчжоу, объем может сократиться в этом году на 16 млн единиц. Таким образом производство iPhone снизится на 20% по сравнению с 2021-м.

Эксперт индийской аналитической компании CyberMedia Research Прабху Рам отмечает, что на сегодня около 7-8% смартфонов собираются в Индии, однако крупнейшие тайваньские поставщики хотят увеличить этот показатель до 18% к 2024 году, чтобы снизить зависимость от китайских заводов.

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