FT: Скачок ковид-заболеваемости в КНР приведет к переносу зарубежных заводов в Индию

Очередной всплеск заболеваемости Covid-19 в Китае приведет к переводу зарубежными компаниями своих предприятий в другие страны. Об этом рассказали эксперты газете Financial Times, передает ТАСС.

Некоторые заводы западного бизнеса сталкиваются с дефицитом сотрудников и нарушением графика производства из-за увеличения ковид-заболеваемости. Так, вспышка пандемии поставила под угрозу работу предприятий, задействованных в выпуске продукции Apple. На фоне карантинных мер, введенных в Чжэнчжоу, объем может сократиться в этом году на 16 млн единиц. Таким образом производство iPhone снизится на 20% по сравнению с 2021-м.

Эксперт индийской аналитической компании CyberMedia Research Прабху Рам отмечает, что на сегодня около 7-8% смартфонов собираются в Индии, однако крупнейшие тайваньские поставщики хотят увеличить этот показатель до 18% к 2024 году, чтобы снизить зависимость от китайских заводов.