FT: Шесть ведущих стран Евросоюза призвали скорректировать санкции против России

Шесть ведущих стран Евросоюза выразили недовольство антироссийскими санкциями и призвали Еврокомиссию к их корректировке. Государства не устраивают препятствия поставкам продовольствия и удобрений, вызванные рестрикциями, сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Скорректировать санкции призвали ФРГ, Франция, Нидерланды, Испания, Бельгия и Португалия. По данным издания, представленные Еврокомиссией рекомендации по перевозке зерна и удобрений кажутся им недостаточными для гарантии правовой защиты.

«Нынешняя правовая ситуация способствует критике санкций, которые фактически препятствуют торговле продовольствием и удобрениями», — отмечается в меморандуме.

В документе говорится, что иногда продовольствие задерживается в портах европейских стран на более длительное время, чем нужно. Это происходит именно из-за того, что организации опасаются участвовать в подобных сделках.

Авторы документа призывают ЕК уточнить параметры, которые освободят от ответственности «средства или экономические ресурсы», необходимые для приобретения, импорта, экспорта или транспортировки сельскохозяйственной и продовольственной продукции.