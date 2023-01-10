FT: Путин не предупреждал Си Цзиньпина о начале спецоперации на Украине

Президент РФ Владимир Путин не предупреждал Председателя КНР Си Цзиньпина о планах по проведению масштабной операции на Украине, хотя дал понять, что ограниченные боевые действия возможны. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на анонимного китайского чиновника.

По словам источника издания, Путин говорил с Си Цзиньпином о возможности принятия «всех возможных мер» в случае нападения на российскую территорию или совершения действий, которые могли бы привести к гуманитарному кризису. «Это было воспринято китайской стороной как сигнал о возможности некоторого ограниченного военного вмешательства», — уточнил собеседник FT.

Издание констатирует, что такая беседа могла состояться в Пекине 4 февраля 2022 года, за двадцать дней до начала специальной военной операции. При этом стенограмма встречи лидеров РФ и КНР не была опубликована, а в итоговом заявлении говорилось лишь о том, что для сотрудничества двух стран нет «пределов» и «запретных зон».

Вместе с тем пять высокопоставленных китайских должностных лиц в разное время за последние девять месяцев заявили газете, что Россия не информировала Китай о своем намерении начать полномасштабную операцию на Украине до того момента, когда Владимир Путин отдал приказ об этом.

По оценке FT, китайские власти недооценили масштаб спецоперации. В качестве свидетельства этого называется понижение должности бывшего замглавы МИД КНР и ведущего специалиста по России Лэ Юйчэна. Он назначен заместителем главы Государственного управления радиовещания и телевидения — в наказание за провал разведки.

В частных беседах китайские дипломаты в Европе настаивали, что Пекин не знал о намерении Москвы. «Эта линия — лишь одно из направлений более широкой стратегии, направленной на ослабление изоляции <…>», — поясняет газета. Вместе с тем в Китае допускают, что Россия выйдет из украинского конфликта «второстепенной державой с меньшим политическим и экономическим влиянием на мировой арене».