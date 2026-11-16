FT: При подготовке встречи с Путиным и Трампом Си пошел на «необычный шаг»

Председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: kremlin.ru

При подготовке встречи лидеров России, Китая и Соединенных Штатов Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне организаторы решили отказаться от использования заранее согласованной повестки, что является «необычным шагом» для Председателя КНР. Об этом со ссылкой на источник пишет британская газета Financial Times.

В этом контексте издание замечает, что обычно Си Цзиньпин настаивает на жесткой регламентации своих бесед с иностранными коллегами. При этом Дональд Трамп надеется затронуть в ходе переговоров темы контроля над ядерными вооружениями и их нераспространения – прежде руководство Китая отказывалось их обсуждать.

Вместе с тем собеседник издания пояснил, что Трамп не рассчитывает на достижение каких-либо договоренностей по итогам саммита, но хочет начала дискуссии по данным вопросам.

Кроме того, источник FT усомнился, что участники трехсторонней встречи детально обсудят вопрос завершения российско-украинского вооруженного противостояния. Дело в том, что власти Китая избегают прямого участия в процессе мирного урегулирования. Ранее схожее мнение высказал Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

В связи с этим профессор Университета Цинхуа Да Вэй предположил, что Си Цзиньпин предпочтет обсудить с коллегами глобальную стабильность, а не урегулирование на Украине и не контроль над вооружениями.

Саммит АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. О возможной встрече в его рамках трех политиков еще 25 октября рассказал помощник Президента РФ Юрий Ушаков. О проведении трехсторонних переговоров 19 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил 14 ноября.

Сегодня дату встречи подтвердили Китай и Соединенные Штаты. Из распространенного Белым домом графика американского лидера следует, что трехсторонний саммит будет организован в гостиничном комплексе Kylin Villa. Начало переговоров намечено на 9.30 по московскому времени.