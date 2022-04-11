FT: Превращение доллара в оружие может подорвать международную финансовую систему

Превращение американской валюты в оружие может ее подорвать и расколоть международную финансовую систему. Об этом пишут обозреватели газеты Financial Times, передает РИА Новости.

Авторы статьи отметили, что санкции, которые заморозили российские валютные резервы, могут подтолкнуть многие страны к тому, что они будут обходить доллар.

«Открыто превращая таким образом доллар в оружие, США и их союзники рискуют спровоцировать ответный удар», — говорится в статье.

Обозреватели обратили внимание, что не существует глобальной коалиции, которая осуждает спецоперацию РФ на Украине — есть лишь западный блок. По их мнению, это может привести к серьезным последствиям для будущего международных финансов.

Авторы статьи сделали вывод, что, если в ближайшие годы будет наблюдаться стабильный отход от доллара, то санкции в отношении Центробанка РФ могут стать не смелым и новым способом оказания давления на оппонента, а именно тем моментом, когда доминирование доллара начнет снижаться.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.