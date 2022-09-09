FT: Некоторые страны Евросоюза боятся реакции Москвы при ограничении цен на газ

Ряд стран Евросоюза опасаются, что Россия может принять ответные меры в случае введения потолка цен на российский газ и полностью прекратить поставки. Об этом пишет британская газета Financial Times, ссылаясь на источники в ЕС.

В статье говорится, что не менее десяти стран выступают за общие ограничения для всех поставщиков. Их правительства опасаются, что введение ограничений исключительно для России «может разозлить Москву».

Говорится, что среди них Греция, Италия и Польша, передает ТАСС.

«Честно говоря, Россия, скорее всего, примет ответные меры», — выразил мнение главный советник греческого Премьер-министра по энергетике Никос Цафос.

Напомним, на прошлой неделе министры финансов стран G7 в пятницу договорились ввести «лимит цен» на российскую нефть. При этом в Кремле заявили, что Россия перестанет поставлять нефть в страны, где введут «потолок» ее стоимости, так как это не отвечает рыночному механизму.