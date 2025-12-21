news_header_top
Общество 21 декабря 2025 16:29

FT: Макрон предал Мерца в вопросе изъятия российских активов

Анонимный дипломат Евросоюза высказался, что президент Франции Эммануэль Макрон предал канцлера Германии Фридриха Мерца в вопросе российских активов и осознает неизбежность негативных последствий своего поступка. Об этом пишет Financial Times.

На саммите в Брюсселе, завершившемся в пятницу, участники отказались изымать замороженные российские активы в странах Европы, выделив Украине займ из бюджета ЕС. На это решение повлияли позиции Макрона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони, выразивших сомнения в одобрении финансовых гарантий для Бельгии их национальными парламентами.

«Макрон предал Мерца, и он знает, что за это придется заплатить… Но он настолько слаб, что у него не было иного выбора, кроме как спрятаться за спиной Джорджи Мелони», – говорит дипломат ЕС.

