FT: Конфликт между Россией и Украиной завершится сделкой в 2025 году

В 2025 году Россия и Украина придут к соглашению. Причем после заключения соглашения Москва сохранит за собой занятые территории, прогнозирует Financial Times.

В издании полагают, что перед началом диалога между Киевом и Москвой избранный Президент США Дональд Трамп ужесточит риторику в отношении РФ. Чтобы убедить ее, он может ужесточить антироссийские санкции и увеличить военную помощь Украине. Также союзники по НАТО постараются убедить американского лидера не отказываться от идеи предоставить Украине членство в альянсе хотя бы в начале переговоров.

В заключение авторы материала поделились мнением, что Президент Украины Владимир Зеленский фактически откажется от претензий на территории, находящиеся под контролем России, в обмен на «европейские гарантии». Однако юридически такое решение не будет закреплено.