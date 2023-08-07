FT: Европейские компании потеряли не менее 100 млрд евро с начала СВО

Потери европейских компаний на российском начиная с февраля 2022 года оцениваются не менее чем в 100 млрд евро. Об этом, исследовав отчетность крупнейших фирм, сообщает The Financial Times.

Так, 176 изученных компаний после начала российской спецоперации столкнулись с «обесценением активов, расходами, связанными с обменным курсом, и иными разовыми расходами, вызванными продажей, закрытием или сокращением российского сегмента своего бизнеса». Помимо этого, на их доходы и расходы повлияли возросшие из-за санкций цены на энергоресурсы и другую продукцию.

Эксперты полагают, что в дальнейшем европейские фирмы ожидает «еще большая боль». Примером этому может стать ситуация с Danone и пивоваренной компанией «Балтика», которые перешли во временное управление Росимущества. К тому же 50% из 1,9 тыс. фирм, принадлежавших европейским предприятиям, продолжают работу после их ухода с российского рынка.

Аналитики FT проанализировали потери компаний из разных сфер и пришли к выводу, что уход из России дороже всего обошелся нефтяным компаниям. Только три из них, BP, Shell и TotalEnergies, в сумме потеряли 40,6 млрд евро. Однако они практически не испытали финансовых трудностей. Напротив, благодаря стремительному росту цен на энергоресурсы они отчитались о рекордной совокупной прибыли в 95 млрд евро.