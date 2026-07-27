FT: ЕС может изменить механизм санкций против России из-за позиции Греции

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Евросоюз может пересмотреть действующий порядок принятия санкций против России после того, как Греция на несколько недель заблокировала согласование очередного пакета ограничений, добиваясь исключения для судоходной компании Dynagas. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, Афины настаивали на том, чтобы суда компании могли продолжить перевозить российский сжиженный природный газ (СПГ) в государства за пределами ЕС. В итоге страны блока согласились предоставить компании соответствующее исключение.

FT отмечает, что это стало первым случаем ослабления общей системы экономических санкций ЕС в отношении России. По мнению издания, действующий механизм позволяет отдельным государствам увязывать поддержку новых ограничений с учетом их возможных экономических последствий для других членов союза.

В Брюсселе теперь обсуждают изменение подхода к введению санкций. Один из рассматриваемых вариантов предполагает утверждение ограничительных мер по отдельности или небольшими тематическими пакетами. Ожидается, что это позволит снизить вероятность задержки санкционных решений из-за позиции одной страны.

Греческая сторона, в свою очередь, заявляла, что запрет на перевозку СПГ был согласован по ошибке. По мнению Афин, такая мера нанесла бы ущерб компании Dynagas, но не российской экономике, одновременно усилив позиции конкурентов из Китая и других стран, не входящих в ЕС.