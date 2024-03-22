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FT: Белый дом требует от Киева прекратить атаки дронами на российские нефтяные объекты
Вашингтон требует от Киева прекратить удары с помощью беспилотников по российской энергетической инфраструктуре. Об этом пишет Financial Times.
«Вашингтон заявил Киеву, что атаки дронов могут привести к росту цен на нефть и спровоцировать ответные меры», – сказано в статье.
Один из собеседников газеты отметил, что Белый дом все больше «разочаровывается наглыми атаками украинских дронов» на нефтяные объекты на территории России.
Американские власти беспокоятся, что действия ВСУ могут привести к росту мировых цен на нефть. Также они опасаются, что Москва может нанести ответный удар по украинской инфраструктуре, на которую в том числе полагается сам Запад. Среди них нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума — им пользуются западные предприятия, в том числе американские нефтяные компании ExxonMobil и Chevron.
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