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Общество 14 февраля 2025 12:20

ФССП: В России сократилось число злостных неплательщиков штрафов ГИБДД

Количество злостных неплательщиков штрафов ГИБДД в прошлом году уменьшилось почти на 15%, составив почти 565 тысяч человек. Об этом сообщил директор ФССП России Дмитрий Аристов.

«В 2024 году количество злостных неплательщиков административных штрафов ГИБДД, имеющих 10 и более неуплаченных штрафов, составило почти 565 тысяч – сократилось почти на 15%», – цитирует его слова РИА Новости.

По словам главы ведомства, среднестатистический должник – это мужчина в возрасте от 25 до 55 лет, живущий, как правило, в крупных городах или столицах регионов. Большинство из них имеет официальное трудоустройство и зарегистрированное на себя авто. «Средняя сумма задолженности составляет порядка 800 рублей», – добавил Аристов.

#штрафы гибдд #приставы #ФССП
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