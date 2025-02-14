ФССП: В России сократилось число злостных неплательщиков штрафов ГИБДД

Количество злостных неплательщиков штрафов ГИБДД в прошлом году уменьшилось почти на 15%, составив почти 565 тысяч человек. Об этом сообщил директор ФССП России Дмитрий Аристов.

«В 2024 году количество злостных неплательщиков административных штрафов ГИБДД, имеющих 10 и более неуплаченных штрафов, составило почти 565 тысяч – сократилось почти на 15%», – цитирует его слова РИА Новости.

По словам главы ведомства, среднестатистический должник – это мужчина в возрасте от 25 до 55 лет, живущий, как правило, в крупных городах или столицах регионов. Большинство из них имеет официальное трудоустройство и зарегистрированное на себя авто. «Средняя сумма задолженности составляет порядка 800 рублей», – добавил Аристов.