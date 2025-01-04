ФССП: У должников есть пять месяцев, чтобы не попасть в реестр злостных алиментщиков

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России предупредила, что у должников по алиментам есть несколько месяцев для того, чтобы не попасть в реестр злостных алиментщиков. Новый реестр, согласно принятому законодательству, будет введен в мае, передает ТАСС.

В реестр рискуют попасть должники, «уклоняющиеся от исполнения обязательств по выплате алиментов и скрывающие свое местонахождение».

Министр юстиции Константин Чуйченко сравнил новый реестр с «доской позора», куда может попасть каждый шестой должник по алиментам. По состоянию на апрель 2024 года 133 тысячи человек могут оказаться в этом списке. Включение в реестр, по его словам, станет «мерой морального воздействия» и будет ориентировать кадровые службы и коллективы, где трудятся эти люди, «на их недостойное поведение».

Кроме того, обсуждаются дополнительные меры, включая потенциальный запрет злостным алиментщикам на посещение спортивных мероприятий.

Закон о создании открытого реестра алиментщиков, привлеченных к административной или уголовной ответственности или разыскиваемых приставами, вступит в силу 24 мая.