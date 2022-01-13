ФСС по РТ: Татарстан готов к полному отказу от бумажных больничных

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Татарстан готов к полному отказу от бумажных листков нетрудоспособности. На конец 2021 года медицинские организации республики выдавали листки нетрудоспособности в электронной форме в 99,5% случаев. Об этом сообщил сегодня на расширенном заседании координационного совета Регионального отделения ФСС РФ по РТ и. о. управляющего организацией Фердинат Закиров.

«С 1 января 2022 года все пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам будут оплачиваться фондом только на основании электронных листков нетрудоспособности. Поэтому медицинскими организациями республики пациентам будут выдаваться исключительно электронные больничные без права выбора формы документа, удостоверяющего временную нетрудоспособность», — пояснил докладчик.

«Все бумажные бланки, остающиеся в лечебных учреждениях, должны быть возвращены в ФСС. Наш регион готов к полной отмене листков нетрудоспособности на бумажных бланках», — подчеркнул Фердинат Закиров.

Спикер также отметил, что с 1 июля 2021 года бумажный родовый сертификат был переведен в электронный вид. У будущих мам теперь нет необходимости хранить и предоставлять бумажный документ в медорганизации. Электронный родовый сертификат формируется в день постановки на учет беременной женщины.