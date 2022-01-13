ФСС по РТ объяснил разницу между количеством купленных и выданных путевок в санатории

В 2021 году Региональным отделением ФСС РФ по РТ было приобретено 8,8 тыс. путевок в санатории. Из них было выдано 7,6 тыс. путевок. Эту разницу объяснил сегодня журналистам и. о. управляющего Региональным отделением ФСС по РТ Фердинат Закиров на итоговом заседании координационного совета организации.

«В 2021 году в Татарстане, как и в ряде регионов, вводились ограничительные мероприятия. Санатории приостанавливали свою деятельность, в связи с этим графики заездов остались неисполненными. Есть категория граждан, которая не желает вакцинироваться, это люди категории „60 плюс“. Пока они не вакцинируются, к сожалению, их санатории принять не смогут», — отметил докладчик.

Спикер пояснил, что в 2021 году региональному отделению на санаторно-курортное лечение льготных категорий граждан было выделено более 217 млн рублей. На эти средства были приобретены путевки в санатории Татарстана и других регионов страны. Всего было выдано 7,6 тыс. путевок, в том числе 730 путевок — детям-инвалидам и 1300 — сопровождающим.

Закиров также сообщил, что время ожидания санаторно-курортного лечения в очереди за прошлый год сократилось с трех лет на начало года до двух лет к концу года. Путевки отказников были предложены другим людям.

Согласно данным фонда, на сегодняшний день в очереди за путевками на санаторно-курортное лечение состоят около 32 тыс. человек. Как уже было отмечено, за прошлый год было закуплено 8,8 тыс. путевок. Кроме того, около 3 тыс. путевок было приобретено для пострадавших на производствах.

«Около 11 тыс. путевок ежегодно мы выдаем», — пояснил Фердинат Закиров.

Говоря о санаторно-курортном лечении, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева отметила, что вакцинация необходима для обеспечения безопасности жителей республики.

«Мы сегодня имеем коллективный иммунитет на уровне 57%. Это количество весомо, но недостаточно. Вакцинация обязательна с точки зрения экспертов, это единственный путь, который позволит сделать заболевание менее агрессивным», — подчеркнула она.

Фазлеева проинформировала, что категория «60 плюс» — это группа, которая наиболее уязвима в случае заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день по республике 67% людей старше 60 лет привиты.

«Сохранность здоровья граждан категории „60 плюс“ остается для Татарстана важной задачей. Санаторно-курортное лечение предусмотрено для граждан, имеющих ограничения здоровья, аутоиммунные заболевания, ряд заболеваний или людей старше 60 лет. Не обеспечивая вакцинацию, мы подвергаем риску человека, который приезжает. Он может заболеть сам и заразить другого человека», — заключила Фазлеева.

Что касается реабилитации пострадавших на производстве, то в прошлом году на санаторно-курортное лечение региональному отделению было выделено 1,3 тыс. путевок в центры реабилитации, включая 33 путевки для сопровождающих.