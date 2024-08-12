ФСИН проверяет информацию о празднике с застольем у осужденных в Мордовии

В ИК-7 в селе Сосновка 20 июля прошло масштабное празднование дня рождения одного из заключенных, в котором приняли участие около 40 человек, осужденных за тяжкие преступления, сообщают «Известия».

Особое внимание привлекает меню праздника: шашлыки, пицца и другие блюда, которые официально запрещено проносить на территорию колонии. Согласно правилам учреждения, заключенным разрешено покупать только определенные продукты через магазин при колонии или получать разрешенные продукты в посылках и передачах.

По данным издания, подобные празднования с фуршетом и подарками официально запрещены в местах лишения свободы. Более того, в ИК-7 действует строгий запрет на прием сырого мяса и блюд из него, а также на доставку готовых кулинарных изделий, включая пиццу, чебуреки, плов и другие блюда.

Региональное управление ФСИН уже начало проверку по данному факту. Отмечается, что этот случай поднимает вопросы о возможной коррупции и возможных нарушениях режима в колонии, особенно учитывая, что среди участников празднества были члены этнических преступных группировок, в том числе связанные с распространением наркотиков.