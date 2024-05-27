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Происшествия 27 мая 2024 15:59

ФСИН попала под новые санкции ЕС

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Европейский Союз ввел в действие новый пакет санкций против России, мотивируя это якобы имевшими место нарушениями прав человека. В опубликованном в официальном журнале ЕС документе содержится первый список физических лиц и организаций, попавших под ограничительные меры в рамках этого санкционного режима, сообщает ТАСС.

В санкционный список включены 19 физических лиц и одна организация – Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН). Среди внесенных в список – судьи Верховного суда, судов Москвы, Томска, Владимирской области, а также сотрудники МВД, ФСИН и Следственного комитета РФ.

В качестве обоснования ЕС указывает на причастность этих лиц к рассмотрению дел в отношении Алексея Навального, Олега Орлова и Александры Скочиленко.

Введенные ЕС санкции предусматривают замораживание активов фигурантов списка на территории ЕС и запрет на поездки.

#УФСИН #евросоюз
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