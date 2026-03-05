ФСИН опровергла информацию о нарушении прав осужденных в новом казанском СИЗО

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

УФСИН России по Республике Татарстан опровергло сообщения ряда СМИ о нарушении прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных в новом казанском СИЗО на улице Гудованцева.

Ранее в соцсетях появились сообщения о жалобах на грязное белье и отсутствие телевизоров в камерах, заключенные якобы жаловались на плохое качество питания.

«Информация, размещенная в одном из региональных изданий о нарушении прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных в части коммунально-бытового обеспечения, не соответствует действительности», – отметили в пресс-службе ведомства.

По информации ФСИН, переезд СИЗО №1 в новое здание, начатый в середине февраля, сейчас завершается. Изолятор построен в рамках федеральной программы и включает административный корпус, шесть режимных зданий, медицинскую часть, отделения для свиданий и транзитно-пересыльный пункт.

Как сообщают в ведомстве, введение нового СИЗО в эксплуатацию помогло избавиться от «проблемы перелимита». Условия содержания соответствуют законодательству: камеры оснащаются бытовой техникой, организовано питание, работает собственная пекарня, оборудованы прогулочные дворы и спортивные площадки.

Ведомство также опровергло информацию об отсутствии прачечной: стирка постельного белья осуществляется в стиральных машинах, которые установлены в каждом режимном корпусе. Запуск прачечной запланирован при полной загрузке следственного изолятора.

Изолятор уже посетили общественный помощник Уполномоченного по правам человека региона Гулия Балафендиева и прокурор РТ Альберт Суяргулов. По итогам проверки жалоб на условия содержания не поступило.