ФСИН назвала фейком информацию о приглашениях отметить Новый год в колониях

ФСИН России заявила, что распространяемая в телеграм-каналах информация о якобы рассылаемых письмах с предложением отметить Новый год в учреждениях уголовно-исполнительной системы не соответствует действительности. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

Поводом для опровержения стал появившийся в соцсетях скриншот письма от некоего сервиса «ФСИН Пресса», в котором пользователям предлагалось встретить праздник в СИЗО или исправительной колонии. В ФСИН подчеркнули, что одноименный электронный сервис доставки книг и журналов не связан с деятельностью ведомства.

В службе напомнили, что актуальная и достоверная информация о работе ФСИН России и ее территориальных органов публикуется исключительно на официальном сайте и в проверенных аккаунтах ведомства в социальных сетях.