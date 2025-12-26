news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 декабря 2025 18:41

ФСИН назвала фейком информацию о приглашениях отметить Новый год в колониях

Читайте нас в
Телеграм

ФСИН России заявила, что распространяемая в телеграм-каналах информация о якобы рассылаемых письмах с предложением отметить Новый год в учреждениях уголовно-исполнительной системы не соответствует действительности. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале ведомства.

Поводом для опровержения стал появившийся в соцсетях скриншот письма от некоего сервиса «ФСИН Пресса», в котором пользователям предлагалось встретить праздник в СИЗО или исправительной колонии. В ФСИН подчеркнули, что одноименный электронный сервис доставки книг и журналов не связан с деятельностью ведомства.

В службе напомнили, что актуальная и достоверная информация о работе ФСИН России и ее территориальных органов публикуется исключительно на официальном сайте и в проверенных аккаунтах ведомства в социальных сетях.

#фсин #фейки
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

Ночь Рагаиб – 2025: почему она важна мусульманам и как ее провести

25 декабря 2025
«Вербуют, убеждая, что им ничего не будет»: как за поджоги можно загреметь на 20 лет

«Вербуют, убеждая, что им ничего не будет»: как за поджоги можно загреметь на 20 лет

25 декабря 2025