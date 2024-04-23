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ФСИН начала проверку после жалоб заключенных ИК-6 «Черного дельфина» на пытки
Федеральная служба исполнения наказаний направила комиссию центрального аппарата ведомства в исправительную колонию №6 в Оренбургской области (больше известна как «Черный дельфин»). Задачей комиссии станет проверка публикаций СМИ о жалобах осужденных на случаи избиений, рассказали РИА Новости в ведомстве.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ее адрес поступило обращение о «неправомерных действиях со стороны сотрудников» «Черного дельфина». Омбудсмен добавила, что обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку.
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