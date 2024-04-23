ФСИН начала проверку после жалоб заключенных ИК-6 «Черного дельфина» на пытки

Федеральная служба исполнения наказаний направила комиссию центрального аппарата ведомства в исправительную колонию №6 в Оренбургской области (больше известна как «Черный дельфин»). Задачей комиссии станет проверка публикаций СМИ о жалобах осужденных на случаи избиений, рассказали РИА Новости в ведомстве.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ее адрес поступило обращение о «неправомерных действиях со стороны сотрудников» «Черного дельфина». Омбудсмен добавила, что обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку.

«Черный дельфин» – самая большая колония особого режима в стране, в ней отбывают длительные и пожизненные сроки одни из самых опасных преступников России. Создатели преступных группировок, террористы, маньяки-убийцы и даже каннибалы – постояльцы этой колонии. «Черный дельфин» находится в Оренбургской области. Народное название колония «Черный дельфин» получила из-за скульптуры, сделанной одним из заключенных.