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ФСБ заявила о ликвидации группы украинских диверсантов в Брянской области
Накануне в Брянской области ликвидировали группу диверсантов, состоящую из сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины. Информация об этом появилась в ЦОС ФСБ.
Как указано в сообщении, диверсанты планировали ряд терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры.
«В Навлинском районе Брянской области двое боевиков ликвидированы, пятеро — задержаны, трое из которых получили ранения», – указано в сообщении.
Кроме того, у каждого диверсанта с собой был внушительный арсенал: автоматы американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения.
В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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