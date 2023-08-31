ФСБ заявила о ликвидации группы украинских диверсантов в Брянской области

Накануне в Брянской области ликвидировали группу диверсантов, состоящую из сотрудников Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины. Информация об этом появилась в ЦОС ФСБ.

Как указано в сообщении, диверсанты планировали ряд терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры.

«В Навлинском районе Брянской области двое боевиков ликвидированы, пятеро — задержаны, трое из которых получили ранения», – указано в сообщении.

Кроме того, у каждого диверсанта с собой был внушительный арсенал: автоматы американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.