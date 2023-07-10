Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ФСБ задержаны руководители подмосковной клиники за выдачу фиктивных справок украинцам
В подмосковье ФСБ задержали руководителей частной медклиники за организацию незаконной миграции граждан Украины в РФ, сообщает РИА Новости.
Задержаны граждане России, которые, будучи руководителями и сотрудниками частной клиники, занимались изготовлением и выдачей фиктивных справок-приглашений с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в медучреждении.
Таким образом более 150 украинцев незаконно прибыли в РФ и встали на миграционный учет в Московском регионе.
По данному факту возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа