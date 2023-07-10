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Происшествия 10 июля 2023 14:19

ФСБ задержаны руководители подмосковной клиники за выдачу фиктивных справок украинцам

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В подмосковье ФСБ задержали руководителей частной медклиники за организацию незаконной миграции граждан Украины в РФ, сообщает РИА Новости.

Задержаны граждане России, которые, будучи руководителями и сотрудниками частной клиники, занимались изготовлением и выдачей фиктивных справок-приглашений с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в медучреждении.

Таким образом более 150 украинцев незаконно прибыли в РФ и встали на миграционный учет в Московском регионе.

По данному факту возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.

#незаконная миграция
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