ФСБ задержаны руководители подмосковной клиники за выдачу фиктивных справок украинцам

В подмосковье ФСБ задержали руководителей частной медклиники за организацию незаконной миграции граждан Украины в РФ, сообщает РИА Новости.

Задержаны граждане России, которые, будучи руководителями и сотрудниками частной клиники, занимались изготовлением и выдачей фиктивных справок-приглашений с несуществующими диагнозами для прохождения обследований в медучреждении.

Таким образом более 150 украинцев незаконно прибыли в РФ и встали на миграционный учет в Московском регионе.

По данному факту возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции.