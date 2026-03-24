Происшествия 24 марта 2026 12:55

ФСБ задержала иностранца, планировавшего привезти бойцам СВО бомбы под видом гумпомощи

В Москве ФСБ задержала иностранца, планировавшего отправить бомбы бойцам СВО под видом гуманитарной помощи. Об этом пишет РИА Новости.

«Задержан гражданин 1994 года рождения, который был задействован в организованном спецслужбами Украины контрабандном канале поставки в Россию средств поражения из Польши транзитом через Беларусь», – рассказали в ведомстве.

Посылку для отправки бойцам отправили по контрабандным каналам из Польши через Белоруссию. В ней было 504 бомбы, замаскированные под стельки для обуви с подогревом. Мощность каждой из них составляет 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте. Этого достаточно для того, чтобы при взрыве оторвать часть конечности бойца и сделать его инвалидом.

После задержания мужчина дал признательные показания.

#фсб россии #СВО #профилактика терроризма и экстремизма
В топе
Письма и три тонны помощи: из Елабуги направили гуманитарный груз бойцам

Письма и три тонны помощи: из Елабуги направили гуманитарный груз бойцам

24 марта 2026
«Учитель года Татарстана – 2026»: названы победители и лауреаты конкурса

«Учитель года Татарстана – 2026»: названы победители и лауреаты конкурса

23 марта 2026
