ФСБ задержала иностранца, планировавшего привезти бойцам СВО бомбы под видом гумпомощи

В Москве ФСБ задержала иностранца, планировавшего отправить бомбы бойцам СВО под видом гуманитарной помощи. Об этом пишет РИА Новости.

«Задержан гражданин 1994 года рождения, который был задействован в организованном спецслужбами Украины контрабандном канале поставки в Россию средств поражения из Польши транзитом через Беларусь», – рассказали в ведомстве.

Посылку для отправки бойцам отправили по контрабандным каналам из Польши через Белоруссию. В ней было 504 бомбы, замаскированные под стельки для обуви с подогревом. Мощность каждой из них составляет 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте. Этого достаточно для того, чтобы при взрыве оторвать часть конечности бойца и сделать его инвалидом.

После задержания мужчина дал признательные показания.