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ФСБ задержала челнинца за дискредитацию российских военных, участвующих в спецоперации
Управление ФСБ России по Республике Татарстан сообщило о задержании жителя Набережных Челнов по подозрению в дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации.
По данным ведомства, задержанный использовал канал в мессенджере Telegram для распространения материалов, направленных на дискредитацию военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.
На основании материалов, переданных УФСБ, Следком Татарстана возбудил уголовное дело по статье «публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ».
В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по данному делу.
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