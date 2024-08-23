ФСБ задержала челнинца за дискредитацию российских военных, участвующих в спецоперации

Управление ФСБ России по Республике Татарстан сообщило о задержании жителя Набережных Челнов по подозрению в дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации.

По данным ведомства, задержанный использовал канал в мессенджере Telegram для распространения материалов, направленных на дискредитацию военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

На основании материалов, переданных УФСБ, Следком Татарстана возбудил уголовное дело по статье «публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ».

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по данному делу.