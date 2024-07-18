ФСБ задержала жителя Великого Новгорода за государственную измену

Сотрудники УФСБ России по Новгородской области задержали жителя Великого Новгорода по обвинению в государственной измене, сообщает РИА Новости.

Следствие установило, что задержанный, работавший на предприятии военно-промышленного комплекса, по собственной инициативе вступил в контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Выполняя полученное задание, он передал информацию о расположении войсковых частей в Новгородском районе. Более того, обвиняемый раскрыл данные о своем месте работы, назначении и об объемах производимой там продукции.

На допросе задержанный признался, что по просьбе связанных с ним лиц он сфотографировал отделение полиции и передал данные из электронного справочника «2ГИС» о местонахождении воинской части. Он подтвердил, что действовал добровольно, и раскаялся в содеянном.

Официальный представитель УФСБ России по Новгородской области сообщил, что обвиняемый планировал передать украинской стороне закрытые сведения о производимой на его предприятии продукции военного назначения.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».