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ФСБ задержала жителя Великого Новгорода за государственную измену
Сотрудники УФСБ России по Новгородской области задержали жителя Великого Новгорода по обвинению в государственной измене, сообщает РИА Новости.
Следствие установило, что задержанный, работавший на предприятии военно-промышленного комплекса, по собственной инициативе вступил в контакт с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Выполняя полученное задание, он передал информацию о расположении войсковых частей в Новгородском районе. Более того, обвиняемый раскрыл данные о своем месте работы, назначении и об объемах производимой там продукции.
На допросе задержанный признался, что по просьбе связанных с ним лиц он сфотографировал отделение полиции и передал данные из электронного справочника «2ГИС» о местонахождении воинской части. Он подтвердил, что действовал добровольно, и раскаялся в содеянном.
Официальный представитель УФСБ России по Новгородской области сообщил, что обвиняемый планировал передать украинской стороне закрытые сведения о производимой на его предприятии продукции военного назначения.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».
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