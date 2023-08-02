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ФСБ задержала жителя Тамбовской области, собиравшегося вступить в ВСУ
ФСБ задержала жителя Тамбовской области, выезжавшего через Турцию на Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ, передает ТАСС.
Установлено, что мужчина переписывался в сети с представителями националистического формирования Украины, которые занимались подготовкой добровольцев из России, чтобы участвовать в военных действиях против ВС РФ.
В период с апреля по июнь 2023 года подозреваемый искал и изучал специализированную литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике, после чего попытался выехать на территорию Украины через Турцию, но был задержан.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о приготовлении к государственной измене.
В данный момент оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
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