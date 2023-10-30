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ФСБ задержала жителя Севастополя по подозрению в госизмене
В Севастополе по подозрению в государственной измене ФСБ задержала гражданина РФ. Об этом сообщают в ЦОС ФСБ.
В ведомстве уточнили, что в марте, осуществляя работы по оборудованию оборонительных сооружений в Крыму, мужчина собрал и передал представителю ВСУ сведения в отношении указанных объектов с привязкой к географическим координатам.
Ленинским районным судом Севастополя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, мужчине грозит вплоть до пожизненного заключения.
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