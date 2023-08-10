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ФСБ задержала жителя Самарской области, отправлявшего данные украинским спецслужбам
Жителя Самарской области задержали по подозрению в госизмене. Мужчина отправлял украинским спецслужбам информацию о перемещении воинских эшелонов РФ, сообщает ТАСС.
По данным агентства, житель Самарской области переписывался в одном из мессенджеров с представителем спецслужбы Украины. По его заданию, мужчина фотографировал воинские эшелоны на территории области, а затем передавал эту информацию с комментариями о том, где именно были сделаны кадры.
Против задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене. Мужчине грозит от 12 до 20 лет колонии либо пожизненное заключение.
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