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Происшествия 22 мая 2023 10:30

ФСБ задержала жителя Оренбургской области за подготовку теракта в Орске

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Сотрудники ФСБ совместно с МВД России задержали жителя Оренбургской области, который планировал совершить теракты в военкомате и отделе ведомства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

«Задержан гражданин России 1997 года рождения, осуществлявший по указанию украинских спецслужб подготовку поджогов: шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции "Новотроицкая" Южно-Уральской железной дороги, военного комиссариата Орска и отдела ФСБ России», – указано в сообщении.

У мужчины изъяли средства для изготовления взрывного устройства, а в средствах связи обнаружили интернет-инструкцию и переписку с украинскими спецслужбами.

#фсб #подготовка теракта
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