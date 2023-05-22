ФСБ задержала жителя Оренбургской области за подготовку теракта в Орске

Сотрудники ФСБ совместно с МВД России задержали жителя Оренбургской области, который планировал совершить теракты в военкомате и отделе ведомства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

«Задержан гражданин России 1997 года рождения, осуществлявший по указанию украинских спецслужб подготовку поджогов: шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции "Новотроицкая" Южно-Уральской железной дороги, военного комиссариата Орска и отдела ФСБ России», – указано в сообщении.

У мужчины изъяли средства для изготовления взрывного устройства, а в средствах связи обнаружили интернет-инструкцию и переписку с украинскими спецслужбами.