ФСБ задержала жителя Крыма, который сотрудничал с украинской разведкой

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму местного жителя, который передавал спецслужбам Украины информацию о перемещении военных грузов. Информация об этом появилась в Центре общественных связей ФСБ.

Как выяснилось, мужчина по заданию украинских спецслужб передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов, следующих через территорию Крыма в зону проведения СВО. 58-летний фигурант сообщил координаты схрона, в котором сотрудники ФСБ обнаружили самодельное взрывное устройство.

Свою вину мужчина признал. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».