Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ФСБ задержала жителя Крыма, который сотрудничал с украинской разведкой
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму местного жителя, который передавал спецслужбам Украины информацию о перемещении военных грузов. Информация об этом появилась в Центре общественных связей ФСБ.
Как выяснилось, мужчина по заданию украинских спецслужб передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов, следующих через территорию Крыма в зону проведения СВО. 58-летний фигурант сообщил координаты схрона, в котором сотрудники ФСБ обнаружили самодельное взрывное устройство.
Свою вину мужчина признал. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа