ФСБ задержала жителя Калужской области, готовившего теракт

Сотрудники ФСБ задержали жителя Калужской области, который по заданию украинских националистов готовил теракт. Об этом сообщают в ЦОС ФСБ.

Отмечается, что мужчина поддерживал связь с представителями украинского военизированного формирования, а также по их заданию намеревался совершить террористический акт.

«Фигурант, выразил и подтвердил намерения выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в составе террористической организации «Азов»*, деятельность которой запрещена на территории России. Кроме того, обвиняемый по заданию боевиков осуществил подготовку к совершению террористического акта на одном из объектов критической инфраструктуры Калуги», – указано в сообщении.

В результате обыска специалисты обнаружили компоненты и составные части самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи - инструкции по изготовлению СВУ и переписка с украинским координатором, изобличающая преступные намерения арестованного.

Следственным отделением УФСБ России по Калужской области возбуждено уголовное дело.

* Террористическая организация, запрещенная в России.