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ФСБ задержала жителя Амурской области по подозрению в госизмене
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Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене жителя Амурской области, сообщает ТАСС.
«ФСБ задержала по подозрению в госизмене жителя Амурской области, переводившего денежные средства на закупку дронов-камикадзе и другой техники для ВСУ», – указано в сообщении.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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