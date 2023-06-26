ФСБ задержала жителя Амурской области по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене жителя Амурской области, сообщает ТАСС.

«ФСБ задержала по подозрению в госизмене жителя Амурской области, переводившего денежные средства на закупку дронов-камикадзе и другой техники для ВСУ», – указано в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.