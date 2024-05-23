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ФСБ задержала жителя Актанышского района, который изготавливал дома взрывчатку
Управлением ФСБ России по Республике Татарстан задержан житель Актанышского района республики по подозрению в незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, сообщили «Татар-информу» в ведомстве.
Установлено, что в мае 2024 года мужчина дома изготовил взрывчатое вещество «Тригидразинникеля нитрат», которое по данным экспертизы пригодно для взрыва.
Следственным управлением СК России по Татарстану в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении взрывчатых веществ и незаконном хранении взрывчатых веществ.
В настоящее время продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по данному делу.
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