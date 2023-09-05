ФСБ задержала завербованного ВСУ жителя Кубани по подозрению в госизмене

Зевербованного ВСУ жителя Кубани задержали при попытке выехать на Украину. Мужчине вменяют приготовление к госизмене, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, чтобы вступить в ряды ВСУ, злоумышленник общался с вербовщиком СБУ, который подготавливал добровольцев, чтобы те приняли участие в боевых действиях против ВС РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника.