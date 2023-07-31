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Происшествия 31 июля 2023 10:03

ФСБ задержала воронежцев, работавших на «Правый сектор»*

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В Воронежской области задержали троих местных жителей по подозрению в госизмене, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, они передавали данные о российских военных объектах запрещенной в РФ украинской организации «Правый сектор»*.

*«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.

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