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ФСБ задержала воронежцев, работавших на «Правый сектор»*
В Воронежской области задержали троих местных жителей по подозрению в госизмене, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, они передавали данные о российских военных объектах запрещенной в РФ украинской организации «Правый сектор»*.
*«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.
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