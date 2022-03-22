ФСБ задержала в Сочи администратора интернет-сообщества «Колумбайн»*

Администратор интернет-сообщества «Колумбайн»* задержан сотрудниками ФСБ в Сочи. Задержанный 16-летний подросток пояснил, что права администрирования он получил от гражданина Украины, известного под именем «Белая Роза».

Известно, что «Белая Роза» – 16-летний гражданин Украины Ярослав Овсюк. Он попал в поле зрения правоохранителей в ноябре прошлого года, когда склонял к нападению на школу школьника из Казани. Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Дербышках в Казани был задержан 14-летний мальчик, который планировал расстрел в одной из городских школ.

Как сообщили в ЦОС ФСБ России, подросток общался с неким Ярославом в одном из мессенджеров.

Дома у школьника нашли пневматическую винтовку, а на телефоне – запросы о том, как переделать ее в боевое оружие, и информация о вооруженных нападениях на школы.

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ