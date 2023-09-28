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ФСБ задержала в Севастополе россиянина, работавшего на военную разведку Украины
В Севастополе по подозрению в госизмене задержан гражданин России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Отмечается, что мужчина в 2022 решил уклониться от мобилизации и уехал в одну из стран СНГ, где обратился к представителю украинской разведки.
Мужчину завербовали, затем он устроился в организацию, которая строила фортификационные сооружения в Крыму, а собранные сведения передавал на Украину.
Ленинским районным судом Севастополя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Стоит отметить, что с июля 2022 года статья о госизмене предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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