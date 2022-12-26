ФСБ задержала в России сторонников ИГ*, которые направляли боевиков в Сирию и на Украину

С 2010 года 19 россиян – сторонников ИГ* – на территории Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов осуществляли переправку жителей России на Украину и в Сирию для участия в боевых действиях против ВС РФ. Кроме того, злоумышленники оправдывали терроризм и финансировали его.

После того, как про террористическую сеть узнали следователи и сотрудники ФСБ РФ, злоумышленники сбежали из своих домов и скрылись на территории ХМАО, а также в Дагестане, Чечне и Тюменской области. Тем не менее силовикам удалось задержать организатора сообщества и 10 его участников. Оставшихся восьмерых участников объявили в международный розыск.

На задержанных возбудили уголовные дела: их обвиняют в организации террористического сообщества и участии в нем, содействии террористической деятельности, публичных призывах к ней, а также в оправдании и пропаганде терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

* террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России