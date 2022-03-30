ФСБ задержала в регионах России 60 сторонников украинской неонацистской группировки

60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У.» задержали в 23 регионах страны сотрудники ФСБ России совместно с коллегами из МВД и Следкомом РФ.

Группировка была создана под контролем украинских спецслужб гражданином Украины 21-летним Егором Красновым. Основная направленность организации – совершение тарактов, массовых убийств и экстремистских преступлений на территории РФ.

По адресам задержанных прошли обыски, в результате которых были изъяты гладкоствольное гражданское охотничье оружие и боеприпасы к нему без разрешительных документов, самодельное огнестрельное и холодное оружие, средства связи, содержащие переписку с основателем группировки Красновым. Кроме того, были найдены фото-, видеозаписи так называемых акций «прямого действия», инструкции по их проведению и вовлечению новых участников в экстремистскую и террористическую деятельность группировки.

