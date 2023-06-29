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ФСБ задержала в ЛНР пособника украинской разведки
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Следователи УФСБ России по ЛНР задержали жителя города Стаханова, передававшего в СБУ данные о военных объектах, сообщает ТАСС.
«Житель Стаханова с февраля 2022 года по заданию СБУ собирал и передавал данные о скрытых позициях российских военнослужащих и местах дислокации военной техники ВС РФ», – указано в сообщении.
Отмечается, что полученные данные мужчина передавал через интернет-мессенджер сотруднику украинской спецслужбы.
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