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Происшествия 29 июня 2023 15:22

ФСБ задержала в ЛНР пособника украинской разведки

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Следователи УФСБ России по ЛНР задержали жителя города Стаханова, передававшего в СБУ данные о военных объектах, сообщает ТАСС.

«Житель Стаханова с февраля 2022 года по заданию СБУ собирал и передавал данные о скрытых позициях российских военнослужащих и местах дислокации военной техники ВС РФ», – указано в сообщении.

Отмечается, что полученные данные мужчина передавал через интернет-мессенджер сотруднику украинской спецслужбы.

#фсб #ЛНР
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