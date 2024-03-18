ФСБ задержала в Крыму 24-летнюю россиянку, готовившую теракт на железной дороге

В Крыму задержали 24-летнюю россиянку, подозреваемую в подготовке теракта на железной дороге по заданию украинских спецслужб, сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

«У задержанной изъяты самодельные зажигательные устройства и средства связи, содержащие переписку с украинским координатором, в которой обсуждалось планируемое преступление», – указано в сообщении .

В настоящее время возбуждено уголовное дело о теракте. Документируется причастность фигурантки к государственной измене.